Президент предупредил о возможном российском массированном ударе ночью 9 января

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

В ночь на 9 января Россия может нанести очередной массированный удар по Украине. Об этом предупредил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

"Есть информация, что сегодня ночью может быть новый российский массированный удар. Очень важно обращать внимание на воздушные тревоги сегодня, завтра – постоянно, спускаться в укрытие", – сказал он.

По словам президента, россияне неизменны – они пытаются воспользоваться плохими погодными условиями, которые сейчас наблюдаются сразу в нескольких регионах Украины. Есть много проблем на дорогах и с сетями.

Он поручил правительству максимально помогать местным властям и всем, кто задействован.

"Фактически, это чрезвычайный режим для всех служб. Договорились с премьер-министром, что правительство подготовит решение на днях на время таких погодных условий позволить некритическим учреждениям, обычным офисам, оставлять людей дома", – сообщил Зеленский.

