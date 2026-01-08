Россияне ударили баллистикой по домам в Кривом Роге: есть пострадавшие
Вечером в четверг, 8 января, россияне нанесли ракетные удары по Кривому Рогу Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, оккупанты ударили по многоквартирным домам двумя баллистическими ракетами "Искандер".

"Оказывается помощь пострадавшим. Все понимаем, все работаем", – написал Вилкул, не раскрывая деталей.

В 16:56 Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупреждали об угрозе применения баллистического оружия с юга. В 16:58 военные сообщали о скоростной цели через Запорожскую область, а через минуту – на Кривой Рог.

Параллельно, по данным ВС, россияне атаковали город ударными беспилотниками.

  • В последние дни россияне массированно бьют по Днепропетровской области. В ночь на 7 января Россия ударила по Днепру дронами, в результате чего были повреждены многоэтажки, детсады и профтехучилище.
  • Днем 7 января Россия массированно атаковала Кривой Рог "шахедами". Сообщалось о повреждениях и пострадавших.
