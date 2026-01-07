Россия массированно атаковала Кривой Рог: известно о раненых
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Россия днем 7 января массированно атаковала Кривой Рог, известно о нескольких раненых. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Около 16:30 он сообщил об атаке на город. По состоянию на 16:50 было известно о трех раненых. Их состояние средней тяжести, пострадавших госпитализировали в больницу.
В 17:19 Вилкул сообщил, что на Кривой Рог продолжают лететь реактивные "шахеды". Председатель Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко также сообщил, что угроза для региона сохраняется.
Жителей Кривого Рога и Днепропетровской области в целом попросили находиться в безопасных местах.
- В ночь на 7 января Россия атаковала Днепр дронами, в результате чего были повреждены многоэтажки, детсады и профтехучилище.
- Перед этим, 5 января, оккупанты ударили по Запорожью, Днепру и Харькову: В Запорожье погиб водитель экскаватора, а в Днепре РФ "разбомбила" завод "Олейна".
