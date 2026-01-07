Россия ударила по Днепру: повреждены многоэтажки, детсады и профтехучилище

В результате очередной российской атаки пострадали семь днепрян, среди них дети. У некоторых – осколочные ранения

Фото: Telegram / borys_filatovv

В ночь на 7 января Россия атаковала Днепр ударными беспилотниками, в результате чего повреждены многоэтажки, возникли пожары на территориях детского сада и профтехучилища. Об этом сообщили исполняющий обязанности главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко и мэр Днепра Борис Филатов.

По предварительной информации, известно о семи пострадавших. Двое из них – дети. В основном у людей острая реакция на стресс, но есть и осколочные ранения.

Есть разрушения в профтехучилище, где учат на слесарей и кондитеров. Пожар там потушили, но повреждены мастерская и студенческое общежитие.

"Зацепило" также два детских сада и одну из школ, разбиты окна в более чем 10 многоэтажках. Есть и данные о повреждении сетей отопления возле одного из домов. Сгорело немало автомобилей, добавил Филатов.