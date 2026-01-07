Росія вгатила по Дніпру: пошкоджено багатоповерхівки, дитсадки і профтехучилище

Фото: Telegram / borys_filatovv

У ніч проти 7 січня Росія атакувала Дніпро ударними безпілотниками, унаслідок чого пошкоджено багатоповерхівки, виникли пожежі на територіях дитячого садка та профтехучилища. Про це повідомили виконувач обов’язків очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко та мер Дніпро Борис Філатов.

За попередньою інформацією, відомо про сімох постраждалих. Двоє з них – діти. Здебільшого у людей гостра реакція на стрес, але є й осколкові поранення.

Є руйнування у профтехучилищі, де навчають на слюсарів та кондитерів. Пожежу там загасили, але пошкоджено майстерню й студентський гуртожиток.

"Зачепило" також два дитячі садочки та одну зі шкіл, потрощено вікна у понад 10 багатоповерхівках. Є й дані про пошкодження мереж опалення біля одного з будинків. Згоріло чимало автівок, додав Філатов.