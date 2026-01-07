Росія масовано атакувала Кривий Ріг: відомо про поранених

Кривий Ріг (Ілюстративне фото: офіційний сайт міста)

Росія вдень 7 січня масовано атакувала Кривий Ріг, відомо про кількох поранених. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександ Вілкул.

Близько 16:30 він повідомив про атаку на місто. Станом на 16:50 було відомо про трьох поранених. Їхній стан середньої важкості, постраждалих госпіталізували в лікарню.

О 17:19 Вілкул повіомив, що на Кривий Ріг ще летять реактивні "шахеди". Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко також повідомив, що загроза для регіону зберігається.

Мешканців Кривого Рогу та Дніпропетровської області загалом попросили перебувати у безпечних місцях.

ОНОВЛЕНО о 18:30. Кількість поранених зросла до восьми осіб. Двоє із них у важкому стані, їх оперують. Гайвоненко повідомив, що в місті пошкоджені два приватні підприємства. А у Криворізькому районі понівечена інфраструктура.