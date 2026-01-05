Росія вдарила по Запоріжжю, Дніпру і Харкову: загинув водій екскаватора

Ворог завдав ударів дронами по Запоріжжю та Дніпру, а Харков атакував ракетами

Запоріжжя (Ілюстративне фото: wikimedia)

Росія атакувала Запоріжжя, є загиблий. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Об 11:50 у місті була оголошена повітряна тривога, було чутно роботу протиповітряної оборони. Перед цим Федоров попереджав про загрозу застосування керованих авіабомб.

За наявними даними, російський дрон ударив по одному з районів Запоріжжя. Внаслідок чого загорівся екскаватор.

"Водій загинув на місці", – повідомив Федоров.

ДОПОВНЕНО О 12:53. Мер Харкова Ігор Терехов також повідомив про три ракетних удари по місту. Попередньо, була атакована промзона Слобідського району.

Керівник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що Дніпро атакували дрони, виникла пожежа. Внаслідок удару пошкоджене підприємство, понівечені авто та лінія електропередач.

Станом на 12:55 інформація про загиблих чи постраждалих не надходила.

ОНОВЛЕНО о 13:20. Станом на зараз зафіксовані п'ять ракетних ударів по Харкову.

ОНОВЛЕНО о 13:50. Терехов повідомив, що Росія цілеспрямовано вдарила по енергетичній інфраструктурі Харкова. Є "дуже значні" пошкодження.