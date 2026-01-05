Росія атакувала Київ та область: є загиблі, знеструмлено Славутич – фото

Внаслідок російської атаки в столиці та області загинули двоє людей, ще двоє постраждали

Атака на Київ (Фото: ДСНС/Facebook)

У ніч проти 5 січня 2026 року російські війська атакували Київ та область "шахедами". В результаті загинули двоє людей, двоє осіб постраждало. Знеструмлено Славутич, а в столиці є влучання в медзаклад. Про це повідомили начальник міської військової адміністрації Микола Ткаченко, голова ОВА Микола Калашник, мер Славутича Юрій Фомічев, Держслужба з надзвичайних ситуацій, голова Оболонської райдержадміністрації Кирило Фесик.

В Оболонському районі Києва є влучання у чотирьохповерхову будівлю медзакладу, на рівні другого поверху, з працюючим стаціонарним відділенням. Під час удару в закладі перебувало близько 70 осіб.

В результаті виникла пожежа, яка наразі ліквідована. В результаті атаки загинула одна людина, троє людей постраждали.

Евакуйовано 25 осіб. Триває ліквідація наслідків влучання.

Ворог також атакував Київську область. Під ударом опинились об’єкти критичної інфраструктури.

В результаті атаки у Фастівському районі внаслідок ворожої атаки загинув мирний мешканець — чоловік 1951 року народження. Його тіло виявили під час гасіння пожежі у власному будинку.

В районі пошкоджено сім приватних і один багатоповерховий житлові будинки, гаражі, два автомобілі, виробничі та складські приміщення.

Росіяни також атакували енергетичні об'єкти Славутича, місто знеструмлено. Усі об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення. В населеному пункті є тепло- та водопостачання.

ДОПОВНЕНО о 07:33. За інформацією мера столиці Віталія Кличка, в результаті атаки постраждало троє людей. Двох потерпілих госпіталізували в тяжкому стані.

З 26 пацієнтів приватної клініки в Оболонському районі, куди сталося влучання внаслідок атаки ворога, 16 перевезли в комунальні лікарні столиці.

В Національній поліції уточнили, що загиблий –1995 року народження, він перебував на стаціонарному лікуванні. Серед постраждалих – 42-річна жінка – допомогу їй надали на місці. Госпіталізовано двох жінок 77 та 97 років.

ДОПОВНЕНО о 07:58. Кличко повідомив, що кількість потерпілих зросла до чотирьох.

ДОПОВНЕНО о 09:17. За інформацією Калашника, в Славутичі без світла майже 8500 родин.

ДОПОВНЕНО О 09:59. Повітряні сили повідомили, що загалом уночі Росія атакувала дев'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М"/зенітними керованими С-300, а також 165 дронами, близько 100 із яких – "шахеди".

Збито/подавлено 137 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) – на дев'яти.

"Сьогодні вночі російська армія "перемогла" ще одну лікарню – у Києві – з діючим стаціонаром. Пацієнтів довелося евакуювати. Є постраждалі. На жаль, одна людина загинула", – прокоментував президент Володимир Зеленський і додав, що цього тижня Україна працюватиме з європейськими та американськими партнерами, щоб отримати необхідну допомогу.

