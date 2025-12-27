Атака Росії на Київ. Загинув чоловік, кількість постраждалих зросла до 32 людей – відео

Тіло чоловіка виявлено в Дніпровському районі столиці, його дружина перебуває в лікарні

Наслідки атаки на Київ (Фото: ДСНС / Telegram)

У суботу, 27 грудня у Києві унаслідок російської масованої атаки загинула одна людина, ще 30 осіб постраждали. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його інформацією, тіло чоловіка виявили в одній із квартир пошкодженого житлового будинку Дніпровського району столиці. Його дружина в лікарні у вкрай тяжкому стані.

Кличко розповів, що в результаті атаки постраждало 30 людей.

"10 із госпіталізованих наразі перебувають у лікарнях", – додав він.

ДОПОВНЕНО о 17:10. За інформацією поліції Києва, кількість потерпілих збільшилась до 32 людей, серед них дві дитини.