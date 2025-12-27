Атака Росії на Київ. Загинув чоловік, кількість постраждалих зросла до 32 людей – відео

Атака Росії на Київ. Загинув чоловік, кількість постраждалих зросла до 32 людей – відеодоповнено
У суботу, 27 грудня у Києві унаслідок російської масованої атаки загинула одна людина, ще 30 осіб постраждали. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
За його інформацією, тіло чоловіка виявили в одній із квартир пошкодженого житлового будинку Дніпровського району столиці. Його дружина в лікарні у вкрай тяжкому стані.
Кличко розповів, що в результаті атаки постраждало 30 людей.
"10 із госпіталізованих наразі перебувають у лікарнях", – додав він.
ДОПОВНЕНО о 17:10. За інформацією поліції Києва, кількість потерпілих збільшилась до 32 людей, серед них дві дитини.
- У ніч проти 27 грудня росіяни завдали ударів по Києву й області. Тоді Кличко повідомляв про 28 постраждалих.
- Унаслідок російської масованої атаки в Києві виникли проблеми з електро- та теплопостачанням. Третина Києва залишилася без тепла, введено екстрені відключення світла.
- За інформацією Зеленського, росіяни запустили майже 500 дронів і 40 ракет, зокрема "Кинджали".
