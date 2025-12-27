Росіяни запустили майже 500 дронів та 40 ракет, зокрема "Кинджали". Основна мішень – Київ

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

У ніч проти 27 грудня росіяни запустили по Україні майже 500 безпілотників та чотири десятки ракет різних типів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, досі триває російська масована атака. З ночі окупанти запустили майже 500 дронів, значна кількість "шахедів", а також 40 ракет, зокрема "Кинджали".

"Основна мішень – це Київ: енергетика та цивільна інфраструктура", – зазначив президент.

Є влучання та пошкоджені будинки. Під завалами одного з них рятувальники шукають людину.

У деяких районах столиці та області відсутнє електропостачання й опалення. Зараз триває ліквідація пожеж. Уже на деяких енергетичних обʼєктах почали працювати ремонтні бригади, на інших персонал в укриттях – рятувальники й ремонтники почнуть роботи одразу після відбоїв повітряних тривог.

Президент зазначив, що російські представники ведуть довгі розмови, але в реальності за них говорять "Кинджали" та "шахеди". На його думку, це є справжнє ставлення російського диктатора Володимира Путіна та його оточення до мирних зусиль. Зеленський додав, що наразі мало тиску на Росію.

"Якщо Росія навіть різдвяний та новорічний час перетворює на час знищених будинків та спалених квартир, зруйнованих електростанцій, то на цю хвору активність можна відповісти тільки дійсно сильними кроками. Америка має цю можливість, Європа має цю можливість, багато з наших партнерів мають цю можливість. Головне – скористатися", – акцентував він.

Президент закликав партнерів надалі підтримувати українську оборону. Він наголосив, що постачання протиповітряної оборони має бути достатнім і вчасним.