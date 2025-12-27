Россия запустила почти 500 дронов и 40 ракет, в том числе "Кинжалы". Основная мишень – Киев

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В ночь на 27 декабря россияне запустили по Украине почти 500 беспилотников и четыре десятка ракет различных типов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, до сих пор продолжается российская массированная атака. С ночи оккупанты запустили почти 500 дронов, значительное количество "шахедов", а также 40 ракет, в частности "Кинжалы".

"Основная мишень – это Киев: энергетика и гражданская инфраструктура", – отметил президент.

Есть попадания и поврежденные дома. Под завалами одного из них спасатели ищут человека.

В некоторых районах столицы и области отсутствует электроснабжение и отопление. Сейчас продолжается ликвидация пожаров. Уже на некоторых энергетических объектах начали работать ремонтные бригады, на других персонал в укрытиях – спасатели и ремонтники начнут работы сразу после отбоев воздушных тревог.

Президент отметил, что российские представители ведут долгие разговоры, но в реальности за них говорят "Кинжалы" и "шахеды". По его мнению, это настоящее отношение российского диктатора Владимира Путина и его окружения к мирным усилиям. Зеленский добавил, что пока мало давления на Россию.

"Если Россия даже рождественское и новогоднее время превращает во время уничтоженных домов и сожженных квартир, разрушенных электростанций, то на эту больную активность можно ответить только действительно сильными шагами. Америка имеет эту возможность, Европа имеет эту возможность, многие из наших партнеров имеют эту возможность. Главное – воспользоваться", – акцентировал он.

Президент призвал партнеров в дальнейшем поддерживать украинскую оборону. Он подчеркнул, что поставки противовоздушной обороны должны быть достаточными и своевременными.