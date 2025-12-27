Треть Киева осталась без тепла, на левом берегу экстренные отключения света

В столице в результате обстрелов возникли пожары – образовался смог, но уровень загрязненности воздуха низкий, заверили в КГВА

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В субботу, 27 декабря, в Киеве в результате российской массированной атаки возникли проблемы с электро- и теплоснабжением. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в результате атаки врага без теплоснабжения сейчас почти треть столицы.

Электричества нет в части районов левого берега. Энергетики работают над восстановлением подачи света.

Донбасская топливно-энергетическая компания (ДТЭК) добавила, что на левом берегу Киева применены экстренные отключения света.

Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Киевской городской военной администрации сообщил ,что по состоянию на 08:00 уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве очень низкий. Радиационный фон во всем городе в норме.

В то же время в результате обстрелов в столице возникли пожары, и над городом образовался смог.

При ощущении запаха дыма в своем районе специалисты советуют:

→ закрыть окна;

→ по возможности ограничить пребывание на улице;

→ пить больше воды;

→ если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

В ночь на 27 декабря Россия массированно атаковала Киев и область. В столице, по последним данным, пострадало 11 человек. Есть многочисленные разрушения в разных районах столицы.