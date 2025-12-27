Третина Києва залишилася без тепла, введено екстрені відключення світла

У столиці внаслідок обстрілів виникли пожежі – утворився смог, але рівень забрудненості повітря низький, запевнили в КМВА

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

У суботу, 27 грудня, у Києві унаслідок російської масованої атаки виникли проблеми з електро- та теплопостачанням. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, внаслідок атаки ворога без теплопостачання наразі майже третина столиці.

Електрики немає в частині районів лівого берега. Енергетики працюють над відновленням світла.

Донбаська паливно-енергетична компанія (ДТЕК) додала, що на лівому березі Києва застосовані екстрені відключення світла.

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської військової адміністрації повідомив, що станом на 08:00 рівень забрудненості атмосферного повітря у Києві дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі.

Водночас внаслідок обстрілів у столиці виникли пожежі, і над містом утворився смог.

У разі виникнення запаху диму у своєму районі фахівці радять:

→ зачинити вікна;

→ за можливості обмежити перебування на вулиці;

→ пити більше води;

→ якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

ОНОВЛЕНО О 10:00. Згодом Кличко уточнив, що без централізованого теплопостачання в столиці наразі понад 2600 житлових будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл, 22 установи соціальної сфери.

ОНОВЛЕНО О 10:15. Згодом ДТЕК повідомила, що екстрені відключення діють по всій столиці.

У ніч проти 27 грудня Росія масовано атакувала Київ та область. У столиці, за останніми даними, постраждало 11 людей. Є численні руйнування в різних районах столиці.