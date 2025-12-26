У Києві вибухнув пасажирський автобус – фото

Транспорт засіб вибухнув на кінцевій зупинці невдовзі після виїзду на маршрут

Автобус (ілюстративне фото: Depositphotos)

26 грудня у Подільському районі Києва стався вибух у пасажирському автобусі. Попередньо, потерпілих немає, повідомили в столичній поліції.

Як уточнили правоохоронці, транспортний засіб без пасажирів стояв на кінцевій зупинці. Невдовзі після того, як водій розпочав рух, стався вибух.

На місце події виїхала поліція, вибухотехніки та інші екстрені служби. Також на місці події працює слідчо-оперативна група.

Вибух автобусу (Фото: Поліція Києва / Facebook)