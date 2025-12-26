В Киеве взорвался пассажирский автобус – фото
Елена Мазун
Редактор новостей LIGA.net
26 декабря в Подольском районе Киева произошел взрыв в пассажирском автобусе. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в столичной полиции.
Как уточнили правоохранители, транспортное средство без пассажиров находилось на конечной остановке. Вскоре после того, как водитель начал движение, произошел взрыв.
На место происшествия выехала полиция, взрывотехники и другие экстренные службы. Также на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
