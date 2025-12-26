В Киеве взорвался пассажирский автобус – фото

Транспортное средство взорвалось на конечной остановке вскоре после выезда на маршрут

Автобус (иллюстративное фото: Depositphotos)

26 декабря в Подольском районе Киева произошел взрыв в пассажирском автобусе. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в столичной полиции.

Как уточнили правоохранители, транспортное средство без пассажиров находилось на конечной остановке. Вскоре после того, как водитель начал движение, произошел взрыв.

На место происшествия выехала полиция, взрывотехники и другие экстренные службы. Также на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Взрыв автобуса (Фото: Полиция Киева / Facebook)