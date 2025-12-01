В Киеве гражданин РФ с признаками опьянения насмерть сбил 13-летнего ребенка – прокуратура

Водитель Tesla совершил наезд на девушку-подростка на пешеходном переходе, она скончалась на месте

Полиция (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Киеве задержан и получил подозрение водитель, который на пешеходном переходе сбил 13-летнюю девочку. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

23-летнему гражданину России сообщили о подозрении. Ему инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть потерпевшего.

Читайте также Во время сопровождения кортежа Вэнса произошла авария – полицейский в критическом состоянии

По версии следствия, вечером 28 ноября водитель автомобиля Tesla Model 3, двигаясь со стороны улицы Богатырской в направлении проспекта Оболонского, на нерегулируемом пешеходном переходе не пропустил пешеходов.

13-летняя девушка переходила дорогу вместе с 15-летним парнем. В результате ДТП она погибла на месте, парень не пострадал.

В день аварии задержанный, несмотря на наличие признаков состояния опьянения, от прохождения теста на Драгере и медосмотра отказался, однако прошел его на следующий день. Какие именно запрещенные вещества употреблял мужчина, будет точно установлено после получения результатов всех исследований.

В прокуратуре отметили, что этого водителя трижды за последние несколько лет привлекали к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и решением судов лишали права управления транспортными средствами. В частности, в феврале 2025 года ему запретили управлять автомобилем на пять лет.

В суд направлено ходатайство об избрании водителю меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ему грозит от пяти до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

17 октября в Одесской области фура врезалась в блокпост, в результате чего погибли двое военных.

18 октября в Кривом Роге боец Нацгвардии сбил ребенка на пешеходном переходе.