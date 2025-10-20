ГБР: В Кривом Роге нацгвардеец насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении военнослужащему Национальной гвардии, который, по информации следствия, 18 октября насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе в Кривом Роге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно предварительным данным, фигурант не остановился на запрещающий движение сигнал светофора и сбил мальчика 2011 года рождения, который переходил дорогу на пешеходном переходе.

"Из-за полученных травм ребенок погиб. [...] Предварительно установлено, что водитель находился в трезвом состоянии", – говорится в публикации.

В рамках расследования назначен комплекс экспертиз, в том числе автотехническая и трасологическая (исследование следов).

Военнослужащему НГУ сообщили о подозрении за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Максимальное предусмотренное наказание – 8 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Суспільне сообщило, что суд избрал фигуранту меру пресечения – содержание под стражей до 16 декабря без права на внесение залога.

Адвокат мужчины, Михаил Бабалич, заявил на суде, что мотивов скрываться у подозреваемого нет и просил о мере пресечения в виде домашнего ареста.

"У него есть жена, также двое детей – несовершеннолетний сын, который также живет с ним, а также 16-летняя дочь. Вся его семья живет в Кривом Роге. Данное обстоятельство указывает на отсутствие мотивов и необходимости скрываться от следствия и органов суда", – сказал адвокат.

В то же время сам подозреваемый, Руслан Корень, заявил, что хочет попросить прощения у матери погибшего ребенка, отметив, что собирается пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) и оформить инвалидность, полученную во время боевых действий. По его словам, он планирует передать 800 000 грн помощи от государства семье 13-летнего мальчика в качестве материальной и моральной компенсации.

"Я добровольцем пошел в 2022 году и не намерен где-то скрываться и сейчас. Хочу также извиниться перед матерью погибшего мальчика и возместить затраты их на погребение, если они позволят", – рассказал Корень.

