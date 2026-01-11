Словакия прекращает финансовую и военную помощь Украине

Братислава больше не будет помогать Киеву оружием и финансами

Роберт Фицо (Фото: EPA / Aleksander Kazakov)

Словакия решила прекратить военную поддержку Украины. Об этом заявили президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и спикер парламента Ричард Раши после совместной встречи в Братиславском замке, пишет Aktuality.

Чиновники отметили, что страна не будет продолжать оказывать Украине военную помощь, не будет посылать военнослужащих и не будет участвовать в гарантиях кредита от Европейской Комиссии.

Пеллегрини заявил, что Словакия должна иметь представителя на переговорах "коалиции желающих". При этом Братислава не будет продолжать поддерживать Украину военно и не будет присылать военных.

"Я бы не хотел, чтобы Словакия бегала вокруг, как раненая лань, в этом кризисе, который переживает Европейский Союз, и могла бы стать жертвой значительных сдвигов, которые могут произойти в Европе", – отметил Фицо.