Словакия прекращает финансовую и военную помощь Украине
Словакия решила прекратить военную поддержку Украины. Об этом заявили президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и спикер парламента Ричард Раши после совместной встречи в Братиславском замке, пишет Aktuality.
Чиновники отметили, что страна не будет продолжать оказывать Украине военную помощь, не будет посылать военнослужащих и не будет участвовать в гарантиях кредита от Европейской Комиссии.
Пеллегрини заявил, что Словакия должна иметь представителя на переговорах "коалиции желающих". При этом Братислава не будет продолжать поддерживать Украину военно и не будет присылать военных.
"Я бы не хотел, чтобы Словакия бегала вокруг, как раненая лань, в этом кризисе, который переживает Европейский Союз, и могла бы стать жертвой значительных сдвигов, которые могут произойти в Европе", – отметил Фицо.
- 10 сентября в Еврокомиссии выдвинули идею "репарационного займа" в размере 140 млрд евро, базирующегося на денежных остатках российских замороженных активов.
- Благодаря "репарационному кредиту" Украина могла бы получать 45 млрд евро ежегодно в течение следующих трех лет – с 2026-го по 2028-й.
- Фицо неоднократно заявлял, что не будет поддерживать никакого решения по обеспечению финансовых потребностей Украины для покрытия военных расходов на ближайшие годы.
