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Украина получила от Словакии пять вертолетов и боеприпасы для РСЗО "Град"

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 11:06
Украина получила от Словакии пять вертолетов и боеприпасы для РСЗО
Вертолет Ми-17 (Фото - ЕРА)

Словакия передала Украине четыре вертолета Ми-17, один вертолет Ми-2 и боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь, передает Аktuality.

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По словам министра, вертолеты Ми-17 и Ми-2, а также боеприпасы для РСЗО "Град", переданные Украине, как и все предыдущие поставки, Словакии возместит Европейский фонд мира. Это, заявил Надь, "является сильным определением солидарности Европейского Союза с Украиной".

Вертолеты и боеприпасы уже в Украине и используются ВСУ, отметил министр.

  • Канада предоставит Украине 10 сменных стволов для гаубиц M777.
  • Великобритания рассматривает возможность отправки в Украину дополнительных противокорабельных ракет помимо уже обещанного оружия.
  • США с начала полномасштабной войны передали Украине военной помощи на почти $4,6 млрд.

Читайте также: Украине не хватает военной помощи. Кто сколько дал денег и боевой техники: инфографика

Мария Макуха
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РСЗО Град боеприпасы война словакия ми-17 ми-2 вертолеты ярослав надь поставки вооружения
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