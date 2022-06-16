Украина получила от Словакии пять вертолетов и боеприпасы для РСЗО "Град"
16.06.2022, 11:06
Вертолет Ми-17 (Фото - ЕРА)
Словакия передала Украине четыре вертолета Ми-17, один вертолет Ми-2 и боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь, передает Аktuality.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам министра, вертолеты Ми-17 и Ми-2, а также боеприпасы для РСЗО "Град", переданные Украине, как и все предыдущие поставки, Словакии возместит Европейский фонд мира. Это, заявил Надь, "является сильным определением солидарности Европейского Союза с Украиной".
Вертолеты и боеприпасы уже в Украине и используются ВСУ, отметил министр.
- Канада предоставит Украине 10 сменных стволов для гаубиц M777.
- Великобритания рассматривает возможность отправки в Украину дополнительных противокорабельных ракет помимо уже обещанного оружия.
- США с начала полномасштабной войны передали Украине военной помощи на почти $4,6 млрд.
Читайте также: Украине не хватает военной помощи. Кто сколько дал денег и боевой техники: инфографика
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
ДизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии