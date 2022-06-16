Украина получила от Словакии пять вертолетов и боеприпасы для РСЗО "Град"

Словакия передала Украине четыре вертолета Ми-17, один вертолет Ми-2 и боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град". Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь, передает Аktuality.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам министра, вертолеты Ми-17 и Ми-2, а также боеприпасы для РСЗО "Град", переданные Украине, как и все предыдущие поставки, Словакии возместит Европейский фонд мира. Это, заявил Надь, "является сильным определением солидарности Европейского Союза с Украиной".

Вертолеты и боеприпасы уже в Украине и используются ВСУ, отметил министр.

Канада предоставит Украине 10 сменных стволов для гаубиц M777.

Великобритания рассматривает возможность отправки в Украину дополнительных противокорабельных ракет помимо уже обещанного оружия.

США с начала полномасштабной войны передали Украине военной помощи на почти $4,6 млрд.

Читайте также: Украине не хватает военной помощи. Кто сколько дал денег и боевой техники: инфографика

Мария Макуха

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.