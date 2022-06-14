UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украине не хватает военной помощи. Кто сколько дал денег и боевой техники: инфографика

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2022, 17:31
Украине не хватает военной помощи. Кто сколько дал денег и боевой техники: инфографика - Фото
Американские гаубицы М777 (фото - Генштаб ВСУ)

Западные страны пообещали оказать Украине большую военную и гуманитарную помощь после того, как Россия полномасштабно вторглась на украинскую территорию более 100 дней назад, но, как проследили в Financial Times, на военную технику тратится гораздо меньше выделенных средств.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Более того, отметили в издании, проблемы с логистикой и материально-техническим обеспечением, а также вопрос экстренного обучения бойцов сил обороны Украины "означают, что на передовую ее прибыло еще меньше".

С конца января по 10 мая наибольшую помощь Украине оказывали США. Ниже – график того, что выделено для Украины (но не обязательно уже передано/освоено). Как видно, помощь от Евросоюза как объединения стран меньше, чем помощь одной Великобритании. По отдельности страны ЕС помогают больше, чем в составе союза.

Франция помогает деньгами, но крайне мало (в сравнении с финансами) дает военной помощи.

Следующая инфографика от FT создана на основании нужд ВСУ, которые вчера озвучили в Офисе президента: 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 установок РСЗО и 500 танков.

На 13 июня Украине союзники передали около 250 гаубиц, примерно 50 РСЗО и где-то 270 танков.

"Украина говорит, что количество потерь в некоторые дни доходит до 200 погибших. С учетом раненых или пропавших без вести ежедневное количество жертв в такие дни может достигать 800", – пишут без ссылки на источники таких подсчетов в FT. Сегодня президент Зеленский назвал две причины, почему власти раскрыли уровень потерь.

  • Украине нужно 100 РСЗО западного образца, чтобы перейти в контрнаступление и освободить захваченные Россией территории, заявил советник министра обороны Юрий Сак.

Читайте также: Кулеба – Западу: Поставок оружия критически мало, чтобы одолеть РФ. Нужно больше и быстрее

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война оружие поддержка вооружение инфографика военная помощь союзники
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 