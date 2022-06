Украине не хватает военной помощи. Кто сколько дал денег и боевой техники: инфографика

Западные страны пообещали оказать Украине большую военную и гуманитарную помощь после того, как Россия полномасштабно вторглась на украинскую территорию более 100 дней назад, но, как проследили в Financial Times, на военную технику тратится гораздо меньше выделенных средств.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Более того, отметили в издании, проблемы с логистикой и материально-техническим обеспечением, а также вопрос экстренного обучения бойцов сил обороны Украины "означают, что на передовую ее прибыло еще меньше".

С конца января по 10 мая наибольшую помощь Украине оказывали США. Ниже – график того, что выделено для Украины (но не обязательно уже передано/освоено). Как видно, помощь от Евросоюза как объединения стран меньше, чем помощь одной Великобритании. По отдельности страны ЕС помогают больше, чем в составе союза.

Франция помогает деньгами, но крайне мало (в сравнении с финансами) дает военной помощи.

Free to read: Western countries have pledged copious amounts of military as well as humanitarian aid to Ukraine since it was invaded by Russia more than 100 days ago.



However, far less than the committed funds has been spent on military equipment https://t.co/jMcHxIQ9DN pic.twitter.com/FJQWBICTe9