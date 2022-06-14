Украине не хватает военной помощи. Кто сколько дал денег и боевой техники: инфографика

Западные страны пообещали оказать Украине большую военную и гуманитарную помощь после того, как Россия полномасштабно вторглась на украинскую территорию более 100 дней назад, но, как проследили в Financial Times, на военную технику тратится гораздо меньше выделенных средств.

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Более того, отметили в издании, проблемы с логистикой и материально-техническим обеспечением, а также вопрос экстренного обучения бойцов сил обороны Украины "означают, что на передовую ее прибыло еще меньше".

С конца января по 10 мая наибольшую помощь Украине оказывали США. Ниже – график того, что выделено для Украины (но не обязательно уже передано/освоено). Как видно, помощь от Евросоюза как объединения стран меньше, чем помощь одной Великобритании. По отдельности страны ЕС помогают больше, чем в составе союза.

Франция помогает деньгами, но крайне мало (в сравнении с финансами) дает военной помощи.

Free to read: Western countries have pledged copious amounts of military as well as humanitarian aid to Ukraine since it was invaded by Russia more than 100 days ago.



However, far less than the committed funds has been spent on military equipment https://t.co/jMcHxIQ9DN pic.twitter.com/FJQWBICTe9 — Financial Times (@FinancialTimes) June 14, 2022

Следующая инфографика от FT создана на основании нужд ВСУ, которые вчера озвучили в Офисе президента: 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 установок РСЗО и 500 танков.

На 13 июня Украине союзники передали около 250 гаубиц, примерно 50 РСЗО и где-то 270 танков.

It is estimated that Ukraine needs 1,000 155mm howitzers — long-range artillery launchers — to defeat Russia’s forces. Yet the west has pledged only about 250 https://t.co/4DtdAk7y7t pic.twitter.com/59NsXeIFFU — Financial Times (@FinancialTimes) June 14, 2022

"Украина говорит, что количество потерь в некоторые дни доходит до 200 погибших. С учетом раненых или пропавших без вести ежедневное количество жертв в такие дни может достигать 800", – пишут без ссылки на источники таких подсчетов в FT. Сегодня президент Зеленский назвал две причины, почему власти раскрыли уровень потерь.

Украине нужно 100 РСЗО западного образца, чтобы перейти в контрнаступление и освободить захваченные Россией территории, заявил советник министра обороны Юрий Сак.

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Евгений Пилипенко

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