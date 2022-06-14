Украине не хватает военной помощи. Кто сколько дал денег и боевой техники: инфографика
Западные страны пообещали оказать Украине большую военную и гуманитарную помощь после того, как Россия полномасштабно вторглась на украинскую территорию более 100 дней назад, но, как проследили в Financial Times, на военную технику тратится гораздо меньше выделенных средств.
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Более того, отметили в издании, проблемы с логистикой и материально-техническим обеспечением, а также вопрос экстренного обучения бойцов сил обороны Украины "означают, что на передовую ее прибыло еще меньше".
С конца января по 10 мая наибольшую помощь Украине оказывали США. Ниже – график того, что выделено для Украины (но не обязательно уже передано/освоено). Как видно, помощь от Евросоюза как объединения стран меньше, чем помощь одной Великобритании. По отдельности страны ЕС помогают больше, чем в составе союза.
Франция помогает деньгами, но крайне мало (в сравнении с финансами) дает военной помощи.
Free to read: Western countries have pledged copious amounts of military as well as humanitarian aid to Ukraine since it was invaded by Russia more than 100 days ago.— Financial Times (@FinancialTimes) June 14, 2022
However, far less than the committed funds has been spent on military equipment https://t.co/jMcHxIQ9DN pic.twitter.com/FJQWBICTe9
Следующая инфографика от FT создана на основании нужд ВСУ, которые вчера озвучили в Офисе президента: 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 установок РСЗО и 500 танков.
На 13 июня Украине союзники передали около 250 гаубиц, примерно 50 РСЗО и где-то 270 танков.
It is estimated that Ukraine needs 1,000 155mm howitzers — long-range artillery launchers — to defeat Russia’s forces. Yet the west has pledged only about 250 https://t.co/4DtdAk7y7t pic.twitter.com/59NsXeIFFU— Financial Times (@FinancialTimes) June 14, 2022
"Украина говорит, что количество потерь в некоторые дни доходит до 200 погибших. С учетом раненых или пропавших без вести ежедневное количество жертв в такие дни может достигать 800", – пишут без ссылки на источники таких подсчетов в FT. Сегодня президент Зеленский назвал две причины, почему власти раскрыли уровень потерь.
Украине нужно 100 РСЗО западного образца, чтобы перейти в контрнаступление и освободить захваченные Россией территории, заявил советник министра обороны Юрий Сак.
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