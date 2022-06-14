Зеленский назвал две причины, почему власти раскрыли уровень потерь в битве за Донбасс

Люди должны знать правду о том, какую цену платит Украина в большой войне против агрессора-России за сохранение государства и существование народа, – в том числе люди в других странах. Так президент Владимир Зеленский ответил на вопрос Die Zeit, зачем в мае он впервые обнародовал данные об уровне потерь на Донбассе.

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"Потому что люди должны знать правду. Речь идет об описании того, какую войну на уничтожение Россия ведет против нас", – коротко ответил он.

На вопрос, не боится ли он потерять поддержку своего народа после того, как люди узнают, сколько гибнет бойцов на фронте и "сколь неравномерно распределяется оружие", Зеленский ответил отрицательно.

"Не переживайте. Мы сильные. И я также хочу, чтобы Запад знал, что мы чувствуем, когда снова и снова видим, как задерживается передача необходимого оборонительного вооружения. Если бы мы получили все современное вооружение, которое запрашивали у наших партнеров, мы могли бы спасти много жизней", – сказал он, добавив, что "мы не просим больше, чем необходимо для защиты свободы".

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В ответ на вопрос, сколько еще продержится Украина при такой интенсивности боев и потерь, Зеленский сказал, что "продержимся столько, сколько нужно".

"Цена сопротивления невероятно высока. <...> Нам нужна победа. В войне за независимость и против террора не может быть золотой середины. После массовых убийств, изнасилований, пыток и депортации сотен тысяч людей мы должны сделать все, чтобы защитить наш народ и нашу страну", – подчеркнул он.

С началом полномасштабного вторжения России 24 февраля власти засекретили данные о потерях сил обороны. Официально их обнародуют после войны. 22 мая он сообщил, что "от 50 до 100 человек [гибнут] на наиболее сложном направлении – на востоке".

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Также сегодня Россия нанесла очередные ракетные удары по западным областям Украины.

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Евгений Пилипенко

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