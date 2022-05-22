UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Каждый день гибнут до 100 воинов – Зеленский о призыве разрешить мужчинам выезд из страны

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2022, 17:02
Каждый день гибнут до 100 воинов – Зеленский о призыве разрешить мужчинам выезд из страны - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот из видеозаписи)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал петицию о разрешении выезжать из страны мужчинам призывного возраста. На брифинге в воскресенье, 22 мая, Зеленский сказал, что не понимает, кому адресована эта инициатива, и напомнил, что на фронте каждый день гибнут до 100 украинских военнослужащих.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я не до конца понимаю, к кому эта петиция – ко мне эта петиция, или может к родителям тех воинов, которые отдали свою жизнь за Украину? Когда на сегодня от 50 до 100 человек [гибнут] на наиболее сложном направлении на востоке нашего государства", – сказал президент.

Зеленский заявил, что "эта петиция не совсем ко мне", но, "нравится мне это или нет", петиция будет рассмотрена в отведенный законом срок.

Вчера петиция об отмене запрета на выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет набрала более 25 000 подписей – теперь ее должен рассмотреть Зеленский. Автор также призывает пересмотреть порядок призыва во время мобилизации, введя приоритет призыва добровольцев.

Оксана Житнюк, Валерия Кондратова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский петиция выезд за границу
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 