Мужчинам не планируют разрешать выезд за границу, пока идет война – Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что мужчинам призывного возраста не планируют разрешать выезд за границу, пока идет война с Россией. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Во время военного положения это не планируется. Здесь на самом деле военные принимают решения, но я считаю, что пока идет война, все мужчины должны быть в Украине", – сказал он.
В условиях военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину, за незначительными исключениями:
- наличие справки об отсрочке от призыва и сообщения о зачислении на специальный военный учет;
- заключение военно-врачебной комиссии о непригодности;
- наличие трех или больше несовершеннолетних детей;
- самостоятельное воспитание несовершеннолетнего ребенка;
- содержание ребенка с инвалидностью.
Комментарии