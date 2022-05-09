Мужчинам не планируют разрешать выезд за границу, пока идет война – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что мужчинам призывного возраста не планируют разрешать выезд за границу, пока идет война с Россией. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

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"Во время военного положения это не планируется. Здесь на самом деле военные принимают решения, но я считаю, что пока идет война, все мужчины должны быть в Украине", – сказал он.

В условиях военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину, за незначительными исключениями:

- наличие справки об отсрочке от призыва и сообщения о зачислении на специальный военный учет;

- заключение военно-врачебной комиссии о непригодности;

- наличие трех или больше несовершеннолетних детей;

- самостоятельное воспитание несовершеннолетнего ребенка;

- содержание ребенка с инвалидностью.

Андрей Водяный

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