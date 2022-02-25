Каким мужчинам можно выезжать за границу во время военного положения: список

Ограничение выезда мужчин за границу в условиях военного положения не касается восьми категорий граждан. Об этом в Facebook сообщает Государственная пограничная служба.

В условиях военного положения мужчинам в возрасте 18-60 лет запрещено покидать Украину. Исключения:

- наличие удостоверения об отсрочке от призыва и сообщения о зачислении на специальный военный учет;

- заключение военно-врачебной комиссии о непригодности;

- содержание, как минимум, троих несовершеннолетних детей;

- самостоятельное воспитание несовершеннолетнего ребенка;

- содержание ребенка с инвалидностью.

Также ограничение не касается усыновителей, опекунов и мужчин, чьи близкие погибли или пропали без вести во время проведения АТО.

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Александр Мясищев

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