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Зеленского просят разрешить мужчинам выезжать из Украины: петиция набрала 25 000 подписей

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21.05.2022, 14:52
Зеленского просят разрешить мужчинам выезжать из Украины: петиция набрала 25 000 подписей - Фото
Фото - ГПСУ

Петиция об отмене запрета на выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет набрала более 25 000 подписей – теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

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18 мая 2022 года на сайте президента появилась соответствующая петиция, и сегодня, 21 мая, она уже набрала более 25 000 подписей.

Автор петиции призывает Зеленского:

- отменить запрет выезда из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и вернуть свободное пересечение границы гражданами Украины;
- пересмотреть порядок призыва во время мобилизации, введя приоритет призыва добровольцев;
- усилить ответственность сотрудников военкоматов и пограничных пропускных пунктов за коррупционные правонарушения.

Автор петиции утверждает, что запрет на выезд якобы нарушает нормы международных конвенций и украинское законодательство, и подобные инициативы "только порождают коррупцию и беззаконие".

"Мы наблюдаем очереди к военкоматам добровольцев, которых отправляют домой ждать вакансий. При этом те же военкоматы охотятся за мужчинами у торговых центров, чтобы вручить им повестки", – сказано в тексте петиции.

Сейчас статус петиции на сайте главы государства – "ожидает рассмотрения". По закону, в течение трех рабочих дней после сбора петицией необходимого количества голосов Офис президента должен сообщить о начале рассмотрения.  Рассмотрение осуществляєтся в течение 10 рабочих дней после этого сообщения.

Оксана Житнюк
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