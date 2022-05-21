Зеленского просят разрешить мужчинам выезжать из Украины: петиция набрала 25 000 подписей
Петиция об отмене запрета на выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет набрала более 25 000 подписей – теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.
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18 мая 2022 года на сайте президента появилась соответствующая петиция, и сегодня, 21 мая, она уже набрала более 25 000 подписей.
Автор петиции призывает Зеленского:
- отменить запрет выезда из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и вернуть свободное пересечение границы гражданами Украины;
- пересмотреть порядок призыва во время мобилизации, введя приоритет призыва добровольцев;
- усилить ответственность сотрудников военкоматов и пограничных пропускных пунктов за коррупционные правонарушения.
Автор петиции утверждает, что запрет на выезд якобы нарушает нормы международных конвенций и украинское законодательство, и подобные инициативы "только порождают коррупцию и беззаконие".
"Мы наблюдаем очереди к военкоматам добровольцев, которых отправляют домой ждать вакансий. При этом те же военкоматы охотятся за мужчинами у торговых центров, чтобы вручить им повестки", – сказано в тексте петиции.
Сейчас статус петиции на сайте главы государства – "ожидает рассмотрения". По закону, в течение трех рабочих дней после сбора петицией необходимого количества голосов Офис президента должен сообщить о начале рассмотрения. Рассмотрение осуществляєтся в течение 10 рабочих дней после этого сообщения.
- В условиях военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину, но есть ряд исключений.
- 9 мая премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что мужчинам призывного возраста не планируют разрешать выезд за границу, пока идет война с Россией.
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