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Россия нанесла ракетные удары по Тернопольской и Львовской областях

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2022, 13:42

Россия нанесла ракетные удары по Тернопольской и Львовской областях. В областях слышны взрывы, работает ПВО. Об это сообщили мер Тернополя Сергей Надал и глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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  • 11 июня Россия нанесла четыре ракетных удара по городу Чертков Тернопольской области. Ранения получили 22 человека, в городе есть разрушения.

Читайте также: Монастырский не исключил: целью российских ракет может стать правительственный квартал

Мария Макуха
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война ракетный удар львовская область тернопольская область армия рф
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