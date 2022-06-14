Россия нанесла ракетные удары по Тернопольской и Львовской областях
14.06.2022, 13:42
Россия нанесла ракетные удары по Тернопольской и Львовской областях. В областях слышны взрывы, работает ПВО. Об это сообщили мер Тернополя Сергей Надал и глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
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- 11 июня Россия нанесла четыре ракетных удара по городу Чертков Тернопольской области. Ранения получили 22 человека, в городе есть разрушения.
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