Россия нанесла ракетные удары по Тернопольской и Львовской областях. В областях слышны взрывы, работает ПВО. Об это сообщили мер Тернополя Сергей Надал и глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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