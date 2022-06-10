Монастырский не исключил: целью российских ракет может стать правительственный квартал

Министр внутренних дел Денис Монастырский не исключает, что правительственный квартал и исторический центр Киева могут стать целью для ракетных ударов россиян. Об этом он заявил в интервью Agence France-Presse.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, ракетные удары со стороны России могут в любой момент поразить Киев, так как целью может стать любое место в Украине.

На обрезанное видео AFP не попали слова Монастырского о потенциальных целях ракетный ударов РФ в Киеве, но как уточняет The Guardian, он сказал, что ими могут стать правительственный квартал и исторический центр Киева.

Также министр отметил, что сегодня нет угрозы повторного наступления РФ на Киев, так как на границе не замечено сосредоточения войск, однако он не исключил любых сценариев.

"Идет серьезная подготовка — подготовка линии обороны, подготовка войск, которые останутся в Киеве и по городу", — сказал Монастырский.

Читайте также: Подоляк о ракетах по Киеву: Пока кто-то просит не унижать Россию, Кремль подло атакует

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.