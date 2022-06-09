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Немецкая ПВО IRIS-T поможет лучше защитить Киев и пригороды от ракетных ударов — Мельник

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 12:26
Немецкая ПВО IRIS-T поможет лучше защитить Киев и пригороды от ракетных ударов — Мельник - Фото
Андрей Мельник (скриншот видео OstWest, YouTube)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что обещанная ФРГ система ПВО IRIS-T поможет лучше защитить Киев и пригороды от ракетных ударов россиян. Об этом он сообщил в интервью Kyiv Post.

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По его словам, недавно канцлер Германии Олаф Шольц наконец объявил, что поможет Украине получить одну из самых современных систем ПВО, которые должны быть поставлены осенью.

"Нужно помнить, что для производства и доставки оружия требуется время. Вещи, которые вы заказываете сейчас, обычно могут будут доставлены в течении пяти лет. Поэтому я надеюсь, что мы получим их в октябре. Это означает, что такие города, как Киев и пригороды, смогут лучше защитить себя от ракетных ударов", — сказал дипломат. 

СПРАВКА. IRIS-T SLM — разработанный Diehl Defence наземный ЗРК на шасси MAN SX 45 (8 x 8) c модифицированными управляемыми ракетами малой дальности IRIS-T c инфракрасной головкой самонаведения, оснащенными более мощным двигателем. Дальность стрельбы из вертикальной пусковой установки – до 40 км, поражение – 20 км. Может поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.

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Дмитрий Гриниченко
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ракетные удары пво поставки оружия андрей мельник
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