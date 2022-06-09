Немецкая ПВО IRIS-T поможет лучше защитить Киев и пригороды от ракетных ударов — Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что обещанная ФРГ система ПВО IRIS-T поможет лучше защитить Киев и пригороды от ракетных ударов россиян. Об этом он сообщил в интервью Kyiv Post.

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По его словам, недавно канцлер Германии Олаф Шольц наконец объявил, что поможет Украине получить одну из самых современных систем ПВО, которые должны быть поставлены осенью.

"Нужно помнить, что для производства и доставки оружия требуется время. Вещи, которые вы заказываете сейчас, обычно могут будут доставлены в течении пяти лет. Поэтому я надеюсь, что мы получим их в октябре. Это означает, что такие города, как Киев и пригороды, смогут лучше защитить себя от ракетных ударов", — сказал дипломат.

СПРАВКА. IRIS-T SLM — разработанный Diehl Defence наземный ЗРК на шасси MAN SX 45 (8 x 8) c модифицированными управляемыми ракетами малой дальности IRIS-T c инфракрасной головкой самонаведения, оснащенными более мощным двигателем. Дальность стрельбы из вертикальной пусковой установки – до 40 км, поражение – 20 км. Может поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.

Канцлер Шольц утверждает, что больше Германии военную помощь Украине оказывают, "вероятно, лишь США".

Мельник заявлял, что тяжелой техники от Германии до сих пор не было. Первое такое оружие от ФРГ Украина получит в конце июня.

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Дмитрий Гриниченко

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