Тяжелой техники не было. Первое оружие от Германии Украина получит в конце июня – Мельник
03.06.2022, 15:40
Андрей Мельник. (Фото: посольство Украины в Германии/Facebook)
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина получит первое тяжелое вооружение от ФРГ в конце июня. Об этом он сообщил в эфире канала ZDF.
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По его словам, за 100 дней полномасштабного вторжения России Германия не поставила ни одной единицы тяжелого вооружения в Украину, а первое оружие, по оценке Мельника, прибудет только в конце июня.
Дипломат призвал немецкое правительство предоставить обещанное Украине оружие быстрее, одновременно он одобрил недавнее заявление канцлера Олафа Шольца о том, что Украина получит систему ПВО Iris-T и РЛС.
- Германию критикуют за промедление с поставками оружия Украине. Шольц этой критики "не понимает" и заявил: "Мы предоставили оружие Украине и дадим еще".
- Глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила, что на поставки немецкой системы ПВО в Украину уйдут месяцы.
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