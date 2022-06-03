Тяжелой техники не было. Первое оружие от Германии Украина получит в конце июня – Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина получит первое тяжелое вооружение от ФРГ в конце июня. Об этом он сообщил в эфире канала ZDF.

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По его словам, за 100 дней полномасштабного вторжения России Германия не поставила ни одной единицы тяжелого вооружения в Украину, а первое оружие, по оценке Мельника, прибудет только в конце июня.

Дипломат призвал немецкое правительство предоставить обещанное Украине оружие быстрее, одновременно он одобрил недавнее заявление канцлера Олафа Шольца о том, что Украина получит систему ПВО Iris-T и РЛС.

Германию критикуют за промедление с поставками оружия Украине. Шольц этой критики "не понимает" и заявил: "Мы предоставили оружие Украине и дадим еще".

Глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила, что на поставки немецкой системы ПВО в Украину уйдут месяцы.

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Дмитрий Гриниченко

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