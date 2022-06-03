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Тяжелой техники не было. Первое оружие от Германии Украина получит в конце июня – Мельник

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 15:40
Тяжелой техники не было. Первое оружие от Германии Украина получит в конце июня – Мельник - Фото
Андрей Мельник. (Фото: посольство Украины в Германии/Facebook)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина получит первое тяжелое вооружение от ФРГ в конце июня. Об этом он сообщил в эфире канала ZDF. 

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По его словам, за 100 дней полномасштабного вторжения России Германия не поставила ни одной единицы тяжелого вооружения в Украину, а первое оружие, по оценке Мельника, прибудет только в конце июня. 

Дипломат призвал немецкое правительство предоставить обещанное Украине оружие быстрее, одновременно он одобрил недавнее заявление канцлера Олафа Шольца о том, что Украина получит систему ПВО Iris-T и РЛС. 

Читайте также: Стефанчук призвал Шольца не медлить с поставками оружия, напомнив о ежедневных потерях ВСУ 

Дмитрий Гриниченко
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Германия война оружие андрей мельник
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