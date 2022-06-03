Стефанчук призвал Шольца не медлить с поставками оружия, напомнив о ежедневных потерях ВСУ

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал канцлера Германии Олафа Шольца не медлить с поставками тяжелого вооружения в Украину и напомнил о потерях, которые ВСУ ежедневно несут на поле боя. Об этом сообщает Spiegel.

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Спикер Рады приветствовал заявление Шольца о поставках Украине дополнительного тяжелого вооружения, однако подчеркнул, что теперь оно должно быть доставлено быстро.

"Ежедневно в Украине погибает около 100 человек и около 500 получают ранения. Поэтому было бы неплохо, если бы время между принятием решения и фактической доставкой было как можно меньшим", – сказал Стефанчук.

Стефанчук также отметил, что Украина ждет от Германии бронетранспортеры Marder и танки Leopard.

"Конечно, больше всего нам нужно современное оружие. Мы также можем воевать старым оружием из старых запасов, но новое оружие будет более эффективно", – сказал Стефанчук после встречи с депутатами Бундестага.

Германию критикуют за промедление с поставками оружия Украине. Шольц этой критики "не понимает" и заявил: "Мы предоставили оружие Украине и дадим еще".

1 июня Шольц заявил, что Германия поставит Украине свою самую современную систему противовоздушной обороны IRIS-T, реактивные системы залпового огня, контрбатарейный радар и гаубицы.

Глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила, что на поставки немецкой системы ПВО в Украину уйдут месяцы. По словам украинского посла в Берлине Андрея Мельника, ВСУ могут начать использовать немецкую ПВО на поле боя в октябре.

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Оксана Житнюк

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