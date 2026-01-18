Трамп хочет $1 млрд за постоянное членство в Совете мира – Bloomberg

Президент США станет первым председателем организации, а за членство в организации надо будет заплатить, пишет Bloomberg

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / FRANCIS CHUNG)

Администрация президента США Дональда Трампа хочет по меньшей мере $1 млрд от стран, которые хотят получить постоянное место в его Совете мира. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванного американского чиновника и проект устава организации.

Согласно документу, Дональд Трамп станет первым председателем Совета мира и лично будет решать, кого пригласить в него. Решения будут приниматься большинством голосов, при этом каждое государство-член будет иметь один голос, но все решения будут подлежать обязательному одобрению председателя.

Срок полномочий каждого государства-члена составит не более трех лет с возможностью обновления по решению председателя. В то же время это ограничение не будет распространяться на страны, которые в течение первого года с момента вступления в силу устава внесут более $1 млрд наличными в Совет мира.

Американский чиновник подтвердил Bloomberg, что страны смогут присоединиться к организации бесплатно, однако взнос в размере $1 млрд будет предоставлять статус постоянного члена. По его словам, собранные средства планируют использовать непосредственно для выполнения мандата Совета мира по восстановлению Газы.

В уставе Совет мира описывается как "международная организация, которая стремится способствовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление, а также обеспечивать длительный мир в районах, пострадавших от конфликта или находящихся под угрозой его возникновения". Организация станет официальной после того, как с ее уставом согласятся по меньшей мере три государства-члена.

Документ также предусматривает, что Совет мира будет созывать заседания с правом голосования минимум раз в год, а также в любое другое время и в любом месте по решению председателя. Повестка дня таких заседаний будет подлежать утверждению председателем.

Отдельно указано, что Дональд Трамп будет утверждать официальную печать Совета мира, будет иметь право устранять государства-члены при условии вето двумя третями голосов и самостоятельно назначать преемника на должность председателя.