FT: Трамп хочет создать Совет мира для Украины по примеру Газы. Войдут и представители РФ

Дональд Трамп (Фото: EPA/YURI GRIPAS)

Президент США Дональд Трамп предложил расширить состав Совета мира по Сектору Газа, добавив в него другие страны – Украину и Венесуэлу. Об этом Financial Times сообщил ряд неназванных дипломатов, знакомых с ситуацией.

Западные и арабские дипломаты выразили обеспокоенность этой идеей, а другие собеседники заявили, что Трамп рассматривает Совет мира как "потенциальную замену ООН". Он может быть параллельным неофициальным органом для урегулирования других конфликтов за пределами Газы.

По словам дипломатов, презентация членов Совета ожидается на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе.

"В регионе к [этой идее] относятся с осторожностью. Это не обычная процедура", – сказал арабский дипломат.

Создание отдельного совета для Украины также под руководством Трампа – важная часть предложений по прекращению войны со стороны России, сообщил высокопоставленный киевский чиновник. В его состав могут входить представители Украины, Европы, НАТО и России. А целью будет контроль за выполнением мирного соглашения из 20 пунктов

По словам официального представителя, США не уточнили, будет ли этот Совет находиться под надзором более широкого органа.

"Мы не обсуждали идею расширения полномочий этого Совета. Мы считаем, что, по крайней мере на первом этапе, Совет должен сосредоточиться на мониторинге конкретного мирного соглашения", – сказали собеседники.

В то же время 16 января Белый дом объявил состав Совета мира в Секторе Газа (NCAG). Его возглавит Али Шаат, также в него вошли:

→ госсекретарь США Марко Рубио;

→ спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф;

→ зять президента США Джаред Кушнер;

→ бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр;

→ гендиректор инвесткомпании Apollo Global Management Марк Роуэн;

→ глава Всемирного банка Аджай Банга;

→ заместитель советника Трампапо нацбезопасности Роберт Габриэль.

Также были созданы вспомогательные исполнытельные и консультативные органы, куда также вошли Уиткофф, Блэр, Роуэн и Кушнер, а еще глава МИД Турции Хакан Фидан, Али Аль-Тавади, генерал Хасан Раша, министр по вопросам международного сотрудничества ОАЕ Рим Аль-Хашим, Николай Младенов, Якир Габай и Сигрид Кааг.