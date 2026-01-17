FT: Трамп хоче створити Раду миру для України за прикладом Гази. Увійдуть і представники РФ

Дональд Трамп (Фото: EPA/YURI GRIPAS)

Президент США Дональд Трамп запропонував розширити склад Ради миру щодо сектору Гази, додавши до неї інші країни – Україну та Венесуелу. Про це Financial Times повідомила низка неназваних дипломатів, знайомих із ситуацією.

Західні та арабські дипломати висловили стурбованість цією ідеєю, а інші співрозмовники заявили, що Трамп розглядає Раду миру як "потенційну заміну ООН". Вона може бути паралельним неофіційним органом для врегулювання інших конфліктів за межами Гази.

За словами дипломатів, презентація членів Ради очікується на Всесвітньому економічному форумі у Давосі наступного тижня.

"У регіоні до [цієї ідеї] ставляться з обережністю. Це не звичайна процедура", – сказав арабський дипломат.

Створення окремої ради для України також під керівництвом Трампа – важлива частина пропозицій щодо припинення війни з боку Росії, повідомив київський високопосадовець. До її складу можуть входити представники України, Європи, НАТО та Росії. А метою буде контроль за виконанням мирної угоди з 20 пунктів.

За словами офіційного представника, США не уточнили, чи буде ця Рада перебувати під наглядом ширшого органу.

"Ми не обговорювали ідею розширення повноважень цієї Ради. Ми вважаємо, що, принаймні на першому етапі Рада має зосередитися на моніторингу конкретної мирної угоди", – сказали співрозмовники.

Водночас 16 січня Білий дім оголосив склад Ради миру в секторі Гази (NCAG). Її очолить Алі Шаат, також до неї увійшли:

→ держсекретар США Марко Рубіо;

→ спецпредставник Трампа Стів Віткофф;

→ зять президента США Джаред Кушнер;

→ колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер;

→ гендиректор інвесткомпанії Apollo Global Management Марк Роуен;

→ глава Світового банку Аджай Банга;

→ заступник радника Трампа з нацбезпеки Роберт Габріель.

Також було створено допоміжні виконавчі та консультативні органи, куди увійшли Віткофф, Блер, Роуен і Кушнер, а ще глава МЗС Туреччини Хакан Фідан, Алі Аль-Таваді, генерал Хасан Раша, міністр із питань міжнародного співробітництва ОАЕ Рім Аль-Хашим, Ніколай Младьонов, Якір Габай і Сігрід Кааг.