Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна, а не Росія, гальмує потенційну угоду про завершення війни. Про це він заявив в інтерв’ю Reuters.

Трамп стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий завершити майже чотирирічне вторгнення в Україну, тоді як президент України Володимир Зеленський нібито більш стриманий у цьому питанні.

"Я думаю, що він [Путін] готовий укласти угоду. Я думаю, що Україна менш готова укласти угоду", – сказав президент США.

На запитання, чому переговори під керівництвом США досі не припинили найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів: "Зеленський".

Трампа також запитали, чи зустрінеться він із Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі наступного тижня.

"Я б… якщо він там буде. Я там буду", – відповів він.

На запитання, чому, на його думку, Зеленський нібито стримує переговори, Трамп відповів: "Я просто думаю, що йому, знаєте, важко цього досягти".