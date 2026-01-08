Зеленський: Документ про гарантії безпеки готовий для фіналізації з Трампом

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що документ про гарантії безпеки для України готовий до остаточного погодження з керівником США Дональдом Трампом. Про це глава держави написав у своїх соцмережах.

"[Очільник української делегації та секретар Ради нацбезпеки й оборони] Рустем Умєров доповів за результатами перемовин нашої команди у Франції вчора. Фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні з президентом Сполучених Штатів двосторонній документ про гарантії безпеки для України", – розповів Зеленський.

Президент зауважив, що Україні вдається й надалі об'єднувати роботу команд Європи та США, додавши, що сторони спільно обговорили, зокрема, документи стосовно відновлення та економічного розвитку.

Також на переговорах розглянули "складні питання" з базової рамки для закінчення російської війни – й Україна представила можливі варіанти остаточного погодження цього документа, зауважив глава держави.

"Розуміємо, що американська сторона буде спілкуватися з Росією, і очікуємо фідбек [зворотній зв'язок] – чи готовий агресор реально закінчувати війну", – акцентував Зеленський.

Він анонсував, що після повернення до Києва українська переговорна команда доповість про всі деталі зустрічей

"Також інформуємо партнерів про наслідки російських ударів, які точно не свідчать, що Москва переглядає свої пріоритети. В цьому контексті необхідно, щоб тиск на Росію зростав так само, як інтенсивно працюють переговорні команди. Реалістичність майбутніх гарантій безпеки має бути доведена здатністю партнерів уже на цьому етапі здійснювати дієвий тиск на агресора", – розповів президент, додавши, що Україна готує нові відповідні контакти.