"Про ядерну зброю не йдеться": Зеленський відповів про гарантії, що обговорюють із союзниками
Україна не обговорює з партнерами поширення захисту ядерною зброєю на неї, повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа.
Главу держави запитали: чи готові Велика Британія та Франція поширити "ядерну парасольку" на Україну, враховуючи "всю турбулентність і невизначеність майбутнього НАТО на тлі загострення дискусій про Гренландію", й уточнили, чи йдеться лише про надання військового контингенту від партнерів.
"Про ядерну зброю не йдеться. Що стосується гарантій безпеки від наших європейських партнерів і від США, ми обговорюємо і контингент, і захист на землі, в небі, на морі, а також окремий трек – це протиповітряна оборона, посилення нашої армії, а ще додаткове фінансування для особового складу", – відповів Зеленський.
Президент уточнив, що для України і її військових бригад дуже важливе питання укомплектованості останніх: "Щоб вони були високого відсотка [забезпеченості]".
"І ми говоримо [з партнерами] про деякі ліцензії, які нам потрібні для копродукції (йдеться про спільне виробництво зброї. – Ред.)", – підсумував глава держави.
Україна віддала власну ядерну зброю у 1994 році після підписання Будапештського меморандуму. Київ відмовився від третього за розміром ядерного арсеналу у світі, а натомість отримав гарантії безпеки (у варіанті англійською – "безпекові запевнення") щодо суверенітету та територіальної цілісності від Москви, Вашингтона й Лондона.
У 2014 році, з окупацією Криму, Росія порушила цей документ, а США та Британія на допомогу Україні не прийшли.
- У грудні 2025-го глава МЗС Литви Будріс заявляв, що для справжнього завершення війни РФ проти України Києву потрібні не запевнення, а "ядерна парасолька" або її аналог. Однак тоді ця ідея виглядала як задум окремих держав, якому не гарантована підтримка усього ЄС.
- 6 січня 2026 року за результатами зустрічі "коаліції охочих" у Франції була підписана Паризька декларація щодо гарантій безпеки для України. Також Київ, Лондон і Париж ухвалили декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил.
Коментарі (0)