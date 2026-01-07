"Про ядерну зброю не йдеться": Зеленський відповів про гарантії, що обговорюють із союзниками

Володимир Зеленський (Фото: LUDOVIC MARIN / EPA)

Україна не обговорює з партнерами поширення захисту ядерною зброєю на неї, повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа.

Главу держави запитали: чи готові Велика Британія та Франція поширити "ядерну парасольку" на Україну, враховуючи "всю турбулентність і невизначеність майбутнього НАТО на тлі загострення дискусій про Гренландію", й уточнили, чи йдеться лише про надання військового контингенту від партнерів.

"Про ядерну зброю не йдеться. Що стосується гарантій безпеки від наших європейських партнерів і від США, ми обговорюємо і контингент, і захист на землі, в небі, на морі, а також окремий трек – це протиповітряна оборона, посилення нашої армії, а ще додаткове фінансування для особового складу", – відповів Зеленський.

Президент уточнив, що для України і її військових бригад дуже важливе питання укомплектованості останніх: "Щоб вони були високого відсотка [забезпеченості]".

"І ми говоримо [з партнерами] про деякі ліцензії, які нам потрібні для копродукції (йдеться про спільне виробництво зброї. – Ред.)", – підсумував глава держави.

ДОВІДКА Україна віддала власну ядерну зброю у 1994 році після підписання Будапештського меморандуму. Київ відмовився від третього за розміром ядерного арсеналу у світі, а натомість отримав гарантії безпеки (у варіанті англійською – "безпекові запевнення") щодо суверенітету та територіальної цілісності від Москви, Вашингтона й Лондона. У 2014 році, з окупацією Криму, Росія порушила цей документ, а США та Британія на допомогу Україні не прийшли.