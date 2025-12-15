Україні потрібна "ядерна парасолька", а не запевнення, каже топдипломат Литви

Будріс розповів, чому Україні необхідні ядерні гарантії безпеки. Але підтримка всього ЄС не гарантована

Кястутіс Будріс (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Для справжнього завершення війни РФ проти України Києву потрібні не запевнення, а "ядерна парасолька" або її аналог, заявив глава литовської дипломатії Кястутіс Будріс. Про це, як ідеться у тексті LIGA.net, чиновник сказав під час зустрічі Ради міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу.

Як передає LIGA.net, у Брюсселі переконані, що президент США Дональд Трамп може прискорити процес перемовин, однак саме на плечі Європи ляже задача зробити цей мир тривалим. Будріс пояснив це через призму "стратегії стримування".

На думку чиновника, закінчення війни – це момент, коли Україна стає на стільки сильною й інтегрованою у Захід, що будь-яка думка про нову атаку викликає жах у Кремлі.

Глава МЗС Литви вважає, що для реального завершення війни Україні необхідні ядерні гарантії безпеки або еквівалент ним, а не запевнення.

"Якщо ми говоримо про гарантії безпеки, нам потрібно те, що забезпечується ядерною державою: розширене ядерне стримування, оскільки агресором є ядерна держава", – пояснив Будріс.

Проте, наголошує LIGA.net, наразі це виглядає як задум окремих держав, котрому не гарантована підтримка усього ЄС.

Також литовський чиновник зазначив, що якщо дипломати й лідери країн ЄС почнуть говорити про щось на кшталт статті 5 НАТО щодо колективної безпеки, то це вже буде зовсім інша справа.

"Окрім військового аспекту, нам потрібна фінансова й макрофінансова безпека, щоб ЗСУ мали змогу стримувати російські конвенційні [неядерні] сили. Це ті три стовпи, на яких має стояти мир, і ми повинні рухатися швидко. До Різдва ми маємо показати результат у питаннях членства [України в ЄС] і фінансування", – зауважив глава МЗС Литви.