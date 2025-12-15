Украине нужен "ядерный зонтик", а не заверения, говорит топ-дипломат Литвы
Для настоящего завершения войны РФ против Украины Киеву нужны не заверения, а "ядерный зонтик" или его аналог, заявил глава литовской дипломатии Кястутис Будрис. Об этом, как говорится в тексте LIGA.net, чиновник сказал во время Совета министров иностранных дел стран-членов Европейского союза.
Как передает LIGA.net, в Брюсселе убеждены, что президент США Дональд Трамп может ускорить процесс переговоров, однако именно на плечи Европы ляжет задача сделать этот мир длительным. Будрис объяснил это через призму "стратегии сдерживания".
По мнению чиновника, окончание войны – это момент, когда Украина становится настолько сильной и интегрированной в Запад, что любая мысль о новой атаке вызывает ужас в Кремле.
Глава МИД Литвы считает, что для реального завершения войны Украине необходимы ядерные гарантии безопасности или эквивалент им, а не заверения.
"Если мы говорим о гарантиях безопасности, нам нужно то, что обеспечивается ядерной державой: расширенное ядерное сдерживание, поскольку агрессором является ядерная держава", – пояснил Будрис.
Однако, подчеркивает LIGA.net, пока это выглядит как замысел отдельных государств, которому не гарантирована поддержка всего ЕС.
Также литовский чиновник отметил, что если дипломаты и лидеры стран ЕС начнут говорить о чем-то вроде статьи 5 НАТО насчет коллективной безопасности, то это уже будет совсем другое дело.
"Кроме военного аспекта, нам нужна финансовая и макрофинансовая безопасность, чтобы ВСУ имели возможность сдерживать российские конвенционные [неядерные] силы. Это те три столпа, на которых должен стоять мир, и мы должны двигаться быстро. До Рождества мы должны показать результат в вопросах членства [Украины в ЕС] и финансирования", – отметил глава МИД Литвы.
