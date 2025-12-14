Зеленский подтвердил, что гарантии безопасности как в НАТО обсуждается со Штатами
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина и США обсуждают предоставление Киеву гарантий безопасности вроде статьи 5 Североатлантического договора НАТО о коллективной безопасности. Об этом глава государства сообщил во время общения с медиа перед переговорами в Берлине.
Президента спросили, реально ли он ожидает, что Москва примет украинские условия относительно будущих гарантий безопасности для Киева, и какой есть путь к миру, если РФ этого не сделает.
Зеленский ответил, что желанием Украины с самого начала было вступление в НАТО, что стало бы реальной гарантией безопасности.
Однако он отметил, что это направление не поддержали некоторые партнеры и из США, и из Европы.
Глава государства пояснил: поэтому на сегодня двусторонние гарантии безопасности между Киевом и Вашингтоном вроде 5 статьи НАТО (нападение на одного члена Альянса считается нападением на всех. – Ред.), гарантии от европейских партнеров и других стран (Канада, Япония и т.д.) являются "возможностью, чтобы не начался еще один приход российской агрессии".
"И это уже компромисс с нашей стороны", – отметил Зеленский.
Также президент подчеркнул, что сейчас Украина хочет, чтобы война не повторилась после прекращения огня – поэтому обязательными являются юридически обязывающие гарантии, а не "Будапештский меморандум".
"В случае с США мы такие консультации и проводим. Когда они говорят, что у нас будет что-то зеркальное Article 5 НАТО (англ. 5 статье НАТО. – Ред.), то мы понимаем, как США в случае повторной агрессии России должны реагировать", – сказал глава государства.
Он также акцентировал, что для Украины важно, чтобы такие гарантии были поддержаны американским Конгрессом.
- Ранее Axios со ссылкой на топ-чиновника США заявило, что администрация Трампа якобы готова предоставить Украине гарантию безопасности на основе статьи НАТО о коллективной безопасности. Однако в этом же мирном плане есть создание "демилитаризованной зоны" на украинском Донбассе с отводом ВСУ.
- На 14 декабря запланированы украино-американские переговоры в немецком Берлине. Зеленский отметил, что Киев еще не получил реакцию США на последние предложения, внесенные в мирный план.
