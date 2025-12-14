Киев еще не получил реакцию США на последнюю версию мирного плана. Там есть компромиссы – Зеленский

Президент подчеркнул, что мирный план должен быть действенным и справедливым, чтобы РФ не имела возможности начать третье вторжение в Украину

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина еще не получила реакцию США на последние предложения, внесенные в мирный план. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

"Несколько месседжей я слышал через свою переговорную команду. Но я получу все сигналы и буду готов к диалогу, который начнется уже сегодня", – сказал президент.

На 14 декабря запланированы украино-американские переговоры в немецком Берлине. Президент встретится с канцлером страны Фридрихом Мерцема также с несколькими другими лидерами стран Европы.

Также глава государства отметил, что мирный план не будет таким, который будет нравиться абсолютно всем. Однако есть много компромиссов в различных его версиях.

"На мой взгляд, план должен быть более справедливым, прежде всего для Украины, потому что это Россия начала войну. А главное – он должен быть действенным. Чтобы план был не просто бумажкой, а важным шагом для окончания войны. И таким, чтобы после его подписания у России не было возможности начать еще одну, уже третью, агрессию", – подчеркнул глава государства.