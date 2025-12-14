Киев еще не получил реакцию США на последнюю версию мирного плана. Там есть компромиссы – Зеленский
Украина еще не получила реакцию США на последние предложения, внесенные в мирный план. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
"Несколько месседжей я слышал через свою переговорную команду. Но я получу все сигналы и буду готов к диалогу, который начнется уже сегодня", – сказал президент.
На 14 декабря запланированы украино-американские переговоры в немецком Берлине. Президент встретится с канцлером страны Фридрихом Мерцема также с несколькими другими лидерами стран Европы.
Также глава государства отметил, что мирный план не будет таким, который будет нравиться абсолютно всем. Однако есть много компромиссов в различных его версиях.
"На мой взгляд, план должен быть более справедливым, прежде всего для Украины, потому что это Россия начала войну. А главное – он должен быть действенным. Чтобы план был не просто бумажкой, а важным шагом для окончания войны. И таким, чтобы после его подписания у России не было возможности начать еще одну, уже третью, агрессию", – подчеркнул глава государства.
- 11 декабря FT сообщало, что США предлагали в мирном плане, чтобы Россия не выводила войска из демилитаризованной зоны на Донбассе, а Украина, наоборот, должна была бы это сделать. Президент поставил под сомнение этот компромисс.
- в тот же день Зеленский рассказал о несогласованные позиции "мирного плана".
- 13 декабря Axios сообщал, что у Трампа заявили о якобы готовность дать Украине гарантию безопасности, как в НАТО. Но есть один нюанс.
