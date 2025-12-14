Україна поки не отримала реакцію США на останню версію мирного плану. Там є компроміси – Зеленський
Україна ще не отримала реакцію США на останні пропозиції, внесені до мирного плану. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.
"Кілька меседжів я чув через свою переговорну команду. Але я отримаю всі сигнали і буду готовий до діалогу, який розпочнеться вже сьогодні", – сказав президент.
На 14 грудня заплановані україно-американські переговори в німецькому Берліні. Президент зустрінеться з канцлером країни Фрідріхом Мерцом, а також із кількома іншими лідерами країн Європи.
Також голова держави зазначив, що мирний план не буде таким, який буде подобатися абсолютно всім. Однак є багато компромісів у різних його версіях.
"На мій погляд, план маж бути якого справедливішим, передусім для України, бо це Росія почала війну. А головне – він має бути дієвим. Щоб план був не просто папірцем, а важливим кроком для закінчення війни. І таким, щоб після його підписання у Росії не було можливості почати ще одну, вже третю, агресію", – наголосив голова держави.
