Україна поки не отримала реакцію США на останню версію мирного плану. Там є компроміси – Зеленський

Президент наголосив, що мирний план має бути дієвим і справедливим, щоб РФ не мала змоги почати третє вторгнення в Україну

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна ще не отримала реакцію США на останні пропозиції, внесені до мирного плану. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

"Кілька меседжів я чув через свою переговорну команду. Але я отримаю всі сигнали і буду готовий до діалогу, який розпочнеться вже сьогодні", – сказав президент.

На 14 грудня заплановані україно-американські переговори в німецькому Берліні. Президент зустрінеться з канцлером країни Фрідріхом Мерцом, а також із кількома іншими лідерами країн Європи.

Також голова держави зазначив, що мирний план не буде таким, який буде подобатися абсолютно всім. Однак є багато компромісів у різних його версіях.

"На мій погляд, план маж бути якого справедливішим, передусім для України, бо це Росія почала війну. А головне – він має бути дієвим. Щоб план був не просто папірцем, а важливим кроком для закінчення війни. І таким, щоб після його підписання у Росії не було можливості почати ще одну, вже третю, агресію", – наголосив голова держави.