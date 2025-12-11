FT: Росія не повинна виводити війська з демілітаризованої зони на Донбасі, а Україна – так

В ранніх версіях мирного плану зазначалося, що демілітаризована зона буде міжнародно визнана територією РФ

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Згідно з ранніми проєктами мирного плану США, на території Донецької та Луганської областей має бути створена "нейтральна демілітаризована буферна зона", з якої армія України вийти повинна, а от армія РФ – ні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на неназваних співрозмовників.

Ця зона мала б бути міжнародно визнана як "територія, що належить Російській Федерації", тому армія окупантів не повинна її покидати.

За словами кількох співрозмовників, знайомих із переговорами, посадовці адміністрації президента США Дональда Трампа останніми тижнями нібито змусили українських перемовників погодитися на "обмін територіями", який вони вважають "неминучою частиною" будь-якої мирної угоди між Києвом і Москвою. Особливо на цьому наполягав спецпредставник Трампа Стів Віткофф, кажуть анонімні співрозмовники.

Українські чиновники, які брали участь у переговорах, заявили, що США наполягають на створенні зони, подібної до тієї, що розділяє Північну та Південну Корею вже понад 72 роки. Однак влада України замість тривалого миру розглядає демілітаризовану зону як шлях до замороженого конфлікту, де короткочасна пауза дасть змогу РФ перегрупуватися для нового наступу.

Високопоставлений український чиновник, який знайомий із мирним планом в останній редакції, заявив, що там немає заклику до Росії виводити свої війська з того, що буде східним кордоном демілітаризованої зони.

Зазначається, що контроль над Донбасом означав би захоплення "поясу фортець" міст – Покровська, Костянтинівки, Дружківки, Краматорська та Слов'янська, – які залишаються валом проти російських військ на сході України.