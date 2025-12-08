Зеленський про здачу територій: Не маємо ніякого права, США шукають компроміс

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має жодного юридичного або морального права віддати свої території, однак визнав, що Сполучені Штати шукають компроміс з цього питання. Про це глава держави розповів під час спілкування з українськими медіа.

"Чи ми розглядаємо питання віддати якісь території? Ми не маємо по закону ніякого права, по закону України, по нашій Конституції, по міжнародному праву, якщо чесно, і морального права також не маємо. Безумовно, Росія наполягає, щоб ми віддали території. Ми, безумовно, не хочемо нічого віддавати – за це ми й боремось, ви це прекрасно знаєте. Американці сьогодні шукають компроміс, буду відвертим", – заявив він.

Також президент висловився щодо Запорізької атомної станції: "Так, вона сьогодні окупована, але всі розуміють... я не впевнений, що Росія це розуміє, але ми з партнерами говоримо про те, що без нас вона працювати нормально не буде. І тому тут про це треба ще говорити".

Зеленський визнав, що найбільш чутливими у переговорах є питання Донбасу, ЗАЕС, грошей на відновлення та гарантій безпеки для України.

Окрім того, він повідомив, що під час переговорів не стоїть питання обміну українських територій на гарантії безпеки.

"Хоча питання обміну територій ми з вами чули не один раз. [Про те,] що давайте якісь території мінять на інші. Я не впевнений, що це правильний підхід", – додав глава держави.

У цьому контексті він згадав про "невеликі шматочки" територій на Харківському та Сумському напрямках, які "росіяни не можуть тримати".

За його словами, це "складне питання", оскільки якщо буде зупинка війни по лінії фронту, то виникне питання, що буде з цими ділянками території: "Про це ми говоримо (під час перемовин. – Ред.)".

"Тобто, як я вам сказав, питання території – воно в цілому складне. І це частина питання території. Безумовно, найскладніше те, що Росія хоче захопити частину нашого Донбасу, саме частину Донецької області. І [окупанти] роблять все для цього, тиснуть на нас. І вони будуть продовжувати це робити – самі й не тільки [самостійно]. Через різні інструменти: на полі бою, інформаційні, дипломатичні тощо. Нам треба захищати своє", – підсумував Зеленський.