Зеленський підбив підсумки зустрічі лідерів у Лондоні

Глава держави назвав теми, які він обговорив зі Стармером, Мерцом та Макроном у столиці Британії

Володимир Зеленський, Кір Стармер, Емманюель Макрон та Фрідріх Мерц під час зустрічі у Лондоні (Фото: ADRIAN DENNIS / EPA)

На зустрічі у Лондоні Україна та партнери обговорили перемовини зі Сполученими Штатами й узгодили спільну позицію з низки питань. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами переговорів з очільниками урядів Британії, Кіром Стармером, та Німеччини, Фрідріхом Мерцом, та керівником Франції Емманюелем Макроном.

"Дуже важливі речі на сьогодні – це єдність між Європою та Україною, а також єдність між Європою, Україною та Сполученими Штатами. [...] Ми детально сьогодні обговорили нашу спільну дипломатичну роботу з американською стороною, узгодили спільну позицію стосовно важливості гарантій безпеки, реконструкції та наступні кроки", – написав Зеленський.

Президент додав, що окремо вони поспілкувались про подальшу оборонну підтримку України.

Глава держави подякував лідерам за "готовність бути з нашим народом та допомагати на шляху до наближення миру".

Іншої конкретики він не навів.

"Ця зустріч [...] дозволила підтвердити нашу незмінну підтримку України, а також наше постійне прагнення до міцного і тривалого миру в Україні", – написав Єлисейський палац, адміністрація французького президента.

Там додали, що зустріч стала нагодою підбити підсумки перемовин, що ведуться за посередництва Америки, а також гарантії безпеки, розроблені, зокрема, у межах "коаліції охочих".

Раніше, під час зустрічі, Мерц заявив про свій скепсис стосовно "деяких деталей у документах, що надходять із США", водночас додавши, що саме тому він і його колеги зібрались цього дня. Водночас Макрон казав, що у партнерів є "багато козирів".