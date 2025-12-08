Зеленський підбив підсумки зустрічі лідерів у Лондоні
Володимир Зеленський, Кір Стармер, Емманюель Макрон та Фрідріх Мерц під час зустрічі у Лондоні (Фото: ADRIAN DENNIS / EPA)

На зустрічі у Лондоні Україна та партнери обговорили перемовини зі Сполученими Штатами й узгодили спільну позицію з низки питань. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами переговорів з очільниками урядів Британії, Кіром Стармером, та Німеччини, Фрідріхом Мерцом, та керівником Франції Емманюелем Макроном.

"Дуже важливі речі на сьогодні – це єдність між Європою та Україною, а також єдність між Європою, Україною та Сполученими Штатами. [...] Ми детально сьогодні обговорили нашу спільну дипломатичну роботу з американською стороною, узгодили спільну позицію стосовно важливості гарантій безпеки, реконструкції та наступні кроки", – написав Зеленський.

Читайте також
"Плівки Макрона". Чому Франція попередила Зеленського, що Трамп може зрадити Україну

Президент додав, що окремо вони поспілкувались про подальшу оборонну підтримку України.

Глава держави подякував лідерам за "готовність бути з нашим народом та допомагати на шляху до наближення миру".

Іншої конкретики він не навів.

"Ця зустріч [...] дозволила підтвердити нашу незмінну підтримку України, а також наше постійне прагнення до міцного і тривалого миру в Україні", – написав Єлисейський палац, адміністрація французького президента.

Там додали, що зустріч стала нагодою підбити підсумки перемовин, що ведуться за посередництва Америки, а також гарантії безпеки, розроблені, зокрема, у межах "коаліції охочих".

Раніше, під час зустрічі, Мерц заявив про свій скепсис стосовно "деяких деталей у документах, що надходять із США", водночас додавши, що саме тому він і його колеги зібрались цього дня. Водночас Макрон казав, що у партнерів є "багато козирів".

  • Глава США Трамп раніше заявив, що розчарований тим, що Зеленський не ознайомився з "мирним планом" США.
  • Сам президент України повідомляв, що очікує на доповідь української делегації після її візиту до США, зокрема стосовно того, що РФ сказала американцям під час переговорів у Москві.