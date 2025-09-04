26 країн дадуть миротворців: Макрон озвучив майбутні гарантії безпеки для України

Гарантії від "коаліції охочих" складаються з посилення ЗСУ та військового контингенту від партнерів, роль США остаточно визначать найближчими днями

Емманюель Макрон (Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON / EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон озвучив перелік гарантій безпеки для України, які узгодили партнери по "коаліції охочих". Зокрема, 26 країн-партнерів погодились розмістити військовий контингент в Україні, розповів політик під час спільної пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським.

"Сьогодні ця коаліція охочих вже вивела певну схему військового та політичного залучення [партнерів] для того, щоб гарантувати мир та безпеку Україні", – розповів Макрон.

За його словами, партнери погодились на наступне:

→ по-перше, у переговорах не може бути жодних обмежень стосовно формату або спроможностей української армії ("це те, що ми захищаємо і будемо захищати до кінця");

→ партнери будуть сприяти не тільки стійкості української армії до нових атак, але й стримувати цим російські війська від будь-яких нових спроб агресії ("це найбільш важлива і основна гарантія безпеки");

→ по-друге, Україна отримає "сили запевнення" (військовий контингент), які уже погодились надати 26 країн-партнерів, інші країни "визначать свою позицію надалі (всього в "коаліції" 35 держав);

→ йдеться про залучення військових як на землі, так і в повітрі або на морі, аби "гарантувати безпеку для українців у день, який настане після припинення вогню чи після миру";

→ ці війська "не будуть вести жодної війни проти Росії", але вони покликані гарантувати мир та "дуже чітко подати стратегічний сигнал"; контингент розмістять не на лінії фронту, а "у географічних локаціях, які надалі будуть визначені", і він матиме на меті запобігти будь-якій повторній агресії та гарантувати безпеку Україні;

→ також Україна та "коаліція" вирішили розпочати юридичні та політичні кроки, аби реалізувати ці гарантії.

Що далі?

Макрон повідомив, що під час дзвінка з президентом США Дональдом Трампом партнери домовились, що "наступними днями ми підсумуємо американську підтримку цих гарантій безпеки".

"Сполучені Штати були залучені на всіх етапах цього процесу [розробки гарантій безпеки]. Чи то йдеться про цивільне залучення, чи про військових, які долучалися до роботи. Отже, в подальші дні ми це ще однозначно визначимо, але очевидно, що до гарантій будуть долучатися і Канада, і партнери з Азії, і європейці", – підсумував Макрон.