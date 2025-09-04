Зеленський розповів, що було на зустрічі "коаліції охочих", і окремо подякував Трампу
На зустрічі "коаліції охочих" у Парижі партнери, зокрема, розглянули конкретний внесок кожної країни у гарантії безпеки та скоординували позиції. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, а також окремо подякував своєму американському колезі Дональду Трампу.
"Детально обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки на землі, на морі, у повітрі та в кіберпросторі. Скоординували позиції та обговорили компоненти гарантій безпеки. І вдячний кожному й кожній за розуміння, що головною гарантією безпеки є сильна українська армія", – написав керівник України.
За його словами, партнери мають однакове бачення, що Москва робить усе можливе, аби затягнути переговірний процес та продовжити війну.
"Потрібно збільшувати підтримку України й посилювати тиск на Росію. Зараз триває підготовка 19-го пакета санкцій Євросоюзу. Працює над санкційними кроками також Японія", – зауважив президент.
Він подякував усім партнерам за "цю важливу роботу, за підтримку нашого народу й готовність і надалі бути разом з Україною та допомагати нам у захисті життя", а також окремо відзначив Трампа за "всі зусилля заради завершення цієї війни й готовність Америки забезпечувати підтримку України зі свого боку".
Інших деталей президент не навів.
У зустрічі "коаліції" офлайн, у Парижі, та онлайн взяли участь лідери понад 30 країн.
- Глави Штатів не було на засіданні, але Зеленський та європейські керівники мали дзвінок з ним. Від США на засіданні "коаліції" ненадовго був присутній спецпосланець Трампа Віткофф, який займається переговорами з РФ. За даними Радіо Свобода, він згодом мав повернутися для участі у дзвінку з президентом США.
- Суспільне з посиланням на речника Зеленського писало, що також відбулась окрема зустріч між главою України та Віткоффом. Також повідомлялось про зустріч останнього з Єрмаком, Умєровим та радниками керівників чотирьох країн Європи.
- Тим часом уряд Британії повідомив, що учасники "коаліції охочих" висловили готовність передавати Україні далекобійні ракети для подальшого посилення поставок для країни.
