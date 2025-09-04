Зеленський розповів, що було на зустрічі "коаліції охочих", і окремо подякував Трампу

Фото: Telegram Володимира Зеленського

На зустрічі "коаліції охочих" у Парижі партнери, зокрема, розглянули конкретний внесок кожної країни у гарантії безпеки та скоординували позиції. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, а також окремо подякував своєму американському колезі Дональду Трампу.

"Детально обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки на землі, на морі, у повітрі та в кіберпросторі. Скоординували позиції та обговорили компоненти гарантій безпеки. І вдячний кожному й кожній за розуміння, що головною гарантією безпеки є сильна українська армія", – написав керівник України.

Читайте також Чоботи солдатів НАТО та аналог Статті 5: про які гарантії безпеки говорять у Європі

За його словами, партнери мають однакове бачення, що Москва робить усе можливе, аби затягнути переговірний процес та продовжити війну.

"Потрібно збільшувати підтримку України й посилювати тиск на Росію. Зараз триває підготовка 19-го пакета санкцій Євросоюзу. Працює над санкційними кроками також Японія", – зауважив президент.

Він подякував усім партнерам за "цю важливу роботу, за підтримку нашого народу й готовність і надалі бути разом з Україною та допомагати нам у захисті життя", а також окремо відзначив Трампа за "всі зусилля заради завершення цієї війни й готовність Америки забезпечувати підтримку України зі свого боку".

Інших деталей президент не навів.

У зустрічі "коаліції" офлайн, у Парижі, та онлайн взяли участь лідери понад 30 країн.