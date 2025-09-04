Радіо Свобода: Віткофф залишив зустріч "коаліції охочих" через 20 хвилин після її початку

Спецпосланець президента США брав участь у частині роботи та звернувся до всіх присутніх лідерів

Стів Віткофф (Фото: EPA)

Спецпосланець президента США Стів Віткофф залишив зустріч "коаліції охочих" у Парижі через 20 хвилин після її початку. Про це повідомляє кореспондентка "Радіо Свобода".

У Єлисейському палаці пояснили, що Віткофф брав участь у частині роботи та звернувся до всіх присутніх глав держав та урядів.

Зазначається, що спецпосланець був змушений покинути зустріч, як планувалося, для іншої зустрічі. І повернеться для телефонного зʼєднання з президентом США Дональдом Трампом.

До обіду 4 вересня у Парижі розпочалася зустріч "коаліції охочих" на рівні лідерів.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров вже зустрілися зі спецпосланцем президента США Віткоффом та радниками лідерів чотирьох європейських країн.

За даними французької газети Le Monde, після засідання відбудеться дзвінок Трампу. Напередодні він анонсував, що планує "дуже скоро" провести розмову з главою України.

Останній заявляв, що обговорить з американським колегою його дедлайн для диктатора РФ Володимира Путіна.