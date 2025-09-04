FT: Європейські лідери розділилися на три групи щодо гарантій безпеки для України

Зустріч у Білому дому 18 серпня (Фото: president.gov.ua)

Члени "коаліції рішучих" розділились в питанні надання гарантій безпеки для України, включно з розгортанням військ. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на двох співрозмовників, поінформованих про обговорення.

За словами співрозмовників, коаліція приблизно поділена на три групи.

Одна група готова розгорнути війська на території України, включно з Британією. Інша виступає проти цього, наприклад, Італія, а більшість, до якої входить Німеччина, ще не визначилась.

Водночас посадовець Єлисейського собору заявив, що країни, які бажають і можуть надати гарантії безпеки, завершили технічну роботу.

"Сьогодні у нас достатньо внесків, щоб мати змогу сказати американцям, що ми готові взяти на себе свої обов'язки, за умови, що вони візьмуть на себе свої", – сказав чиновник.