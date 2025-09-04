FT: Европейские лидеры разделились на три группы по гарантиям безопасности для Украины

В то же время чиновник Елисейского собора заявил, что страны завершили техническую работу по подготовке гарантий безопасности

Встреча в Белом дома 18 августа (Фото: president.gov.ua)

Члены "коалиции решительных" разделились в вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины, включая развертывание войск. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух собеседников, информированных об обсуждении.

По словам собеседников, коалиция примерно поделена на три группы.

Одна группа готова развернуть войска на территории Украины, включая Британию. Другая выступает против этого, например, Италия, а большинство, в которое входит Германия, еще не определилось.

В то же время чиновник Елисейского собора заявил, что страны, которые желают и могут предоставить гарантии безопасности, завершили техническую работу.

"Сегодня у нас достаточно взносов, чтобы иметь возможность сказать американцам, что мы готовы взять на себя свои обязанности, при условии, что они возьмут на себя свои", – сказал чиновник.