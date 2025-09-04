FT: Европейские лидеры разделились на три группы по гарантиям безопасности для Украины
Члены "коалиции решительных" разделились в вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины, включая развертывание войск. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на двух собеседников, информированных об обсуждении.
По словам собеседников, коалиция примерно поделена на три группы.
Одна группа готова развернуть войска на территории Украины, включая Британию. Другая выступает против этого, например, Италия, а большинство, в которое входит Германия, еще не определилось.
В то же время чиновник Елисейского собора заявил, что страны, которые желают и могут предоставить гарантии безопасности, завершили техническую работу.
"Сегодня у нас достаточно взносов, чтобы иметь возможность сказать американцам, что мы готовы взять на себя свои обязанности, при условии, что они возьмут на себя свои", – сказал чиновник.
- 1 сентября министр обороны Германии раскритиковал заявление главы Еврокомиссии по направлению войск партнеров в Украину.
- 3 сентября НАТО Рютте заявил, что 4 сентября или "вскоре после этого" ожидает ясности о том, какие гарантии безопасности Европа сможет предложить Украине после окончания полномасштабной войны.
- В этот же день президент Франции Макрон заявил, что Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности в день, когда будет подписано мирное соглашение.
