Писториус раскритиковал заявление фон дер Ляйен о гарантиях безопасности для Украины

У Евросоюза нет полномочий или компетенции по развертыванию войск, заявил Борис Писториус

Борис Писториус (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Министр обороны Германии Борис Писториус резко раскритиковал заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно отправки войск в Украину. Слова Писториуса приводит медиа ntv.

Обсуждать такие вопросы, как гарантии безопасности до того, как сесть за стол переговоров, в корне неправильно, заявил глава Минобороны Германии во время посещения оружейного завода в Тройсдорфе.

"Кроме того, что у Европейского Союза нет полномочий или компетенции по развертыванию войск – независимо от того, кто или что, – я бы воздержался от подтверждения или комментирования таких соображений каким-либо образом", – сказал Писториус.

Он добавил, что дискуссии по поводу гарантий безопасности продолжаются, но "обсуждать это публично в настоящее время, я считаю, абсолютно неправильно".

31 августа фон дер Ляйен в интервью газете Financial Times заявила, что европейские столицы работают над "достаточно точным планом" потенциального военного развертывания в Украине в рамках гарантий безопасности после завершения боевых действий.

"Гарантии безопасности являются чрезвычайно важными и абсолютно необходимыми. У нас есть четкая дорожная карта, и у нас была договоренность в Белом доме... и эта работа продвигается очень хорошо", – рассказала она.

По информации Bloomberg, около 10 стран готовы отправить войска в Украину после прекращения боев.

26 августа FT сообщало, что США по-прежнему против отправки своих войск в Украину, но готовы предоставить авиацию и разведку в рамках гарантий безопасности.